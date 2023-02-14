Каким мессенджером в основном пользуются врачи в России

14:38, 14 февраля 2023
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Каким мессенджером в основном пользуются врачи в РоссииДля консультаций в том числе
Аналитики PRT Edelman Affiliate провели опрос среди сотрудников российских медучреждений и выяснили, какими мессенджерами они пользуются.
Фото: Pixabay
Оказалось, что врачи в основном используют WhatsApp — 92,8% респондентов. На втором месте стоит Telegram (75,8%), на третьем — Viber (44%).
Также аналитики выяснили, что наиболее активными пользователями WhatsApp оказались психиатры (98,4%), педиатры (97,1%) и кардиологи (96,6%). Telegram более популярен у эндокринологов, а Viber — у дерматологов, косметологов и венерологов (66,7%). Отмечается, что многие врачи сейчас стали практиковать онлайн-консультации через мессенджеры.