Каким способом за вами тайно следят в Интернете

Цифровые отпечатки, которые включают сбор подробной информации о настройках вашего браузера или телефона, относятся к категории, которую не так сильно регулируют. Этот метод слежения в значительной степени скрыт, вы мало что можете сделать, чтобы остановить этот процесс, а регулирующие органы мало что сделали для ограничения того, как компании используют его для слежки за вами в Интернете.

Данные, составляющие отпечаток, могут включать язык, которым вы пользуетесь, раскладку клавиатуры, ваш часовой пояс, включены ли у вас cookies, версию операционной системы, на которой работает ваше устройство, и многое другое.

Объединив всю эту информацию, рекламодатели могут узнать вас, когда вы переходите с одного сайта на другой. Многочисленные исследования отпечатков пальцев показали, что около 80-90% отпечатков пальцев браузеров уникальны.

После установления цифрового отпечатка его потенциально можно объединить с другой личной информацией - например, связать его с существующими профилями или с информацией, которой третьи лица располагают о вас.

Хотя прозрачность компаний, запускающих скрипты для сбора отпечатков, невелика, эта практика действительно широко распространена в Интернете. Многие веб-сайты, которые вы посещаете, снимают отпечатки “пальцев” с вашего устройства; исследование, проведенное в 2020 году, показало, что четверть из 10 тыс крупнейших веб-сайтов мира используют скрипты снятия этих отпечатков.

Но не все цифровые отпечатки плохи. Дэвид Эмм, главный исследователь безопасности в Kaspersky, говорит, что эта техника часто может использоваться как способ выявления потенциального мошенничества, например, банки используют ее для выявления подозрительного поведения.