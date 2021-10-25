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Какое приложение лучше удалить с iPhone?Мнение исследователей
Исследователи безопасности заявили, что пользователям iOS следует удалить одно приложение. Оно постоянно собирает данные устройства, даже если отказаться от этого. Причём приложение очень популярное.
Речь о Facebook. Исследователи говорят, что приложение крупнейшей соцсети продолжает собирать данные о местоположении, используя метаданные с фотографий и IP-адресов. При этом Facebook признаёт, что собирает информацию таким образом.
Кроме того, по словам специалистов, Facebook использует акселерометр на iPhone для отслеживания движений пользователя. Так компания может определять ваше поведение и действия в течение дня. В частности, акселерометр может помочь определить, лежит пользователь, сидит или идёт во время использования приложения.
Утверждается, что отключить эти опции слежения невозможно. При этом данная проблема касается не только приложения соцсети, но и других сервисов Facebook — Instagram и WhatsApp.
Источник: Phonearena