Какое приложение россияне стали массово скачивать на iPhone

Оно также стало самым скачиваемым в Беларуси. В магазине приложений для Android Lensa нет в топе.

Люди скачивают приложение в основном из-за новой функции Magic Avatars, которая художественно обрабатывает фотографии пользователей. Сначала нужно загрузить в Lensa от 10 до 20 своих фотографий, после чего модель выдаст от 50 до 200 сгенерированных портретов. Само по себе приложение бесплатное, но за функцию Magic Avatars придётся заплатить — 279 или 649 рублей за 50 и 200 аватаров соответственно.

Lensa работает на основе нейросети Stable Diffusion, обучением которой занимается американский стартап Stability.AI.