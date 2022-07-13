Какой российский магазин лучше выбрать для скачивания "Сбербанк Онлайн" и других приложений

Оценивая конкурента RuStore, Харитонов добавил, что, вероятно, “из-за разницы в цифровых подписях (магазину NashStore – прим. ред.) приходится полностью удалять такие приложения, а потом ставить их из каталога c нуля”. Он также положительно оценил качество программ в отечественных магазинах, “более того — зачастую в них новые версии приложений появляются раньше, чем в Google Play”, добавил Евгений Харитонов.

Что касаемо приложений, то, по данным источника “Известий” на рынке, в RuStore россиянам будет доступно 14 из 20 самых популярных приложений для платформы Android («Госулслуги», Ozon, Wildberries, Avito, Koshelek), а в NashStore — всего одно из 20.