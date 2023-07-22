Камера в iPhone хорошая, но это приложение обещает сделать её ещё лучше

Камера в iPhone хорошая, но это приложение обещает сделать её ещё лучшеОно частично бесплатное
Если вы знаете приложение Camera+, то будьте готовы к тому, что вас поразит Photon - новейшее творение компании LateNiteSoft. А если нет, то объясняем: Photon - это новый инструмент для фотографов-профессионалов и просто энтузиастов, которым нужен полный контроль над камерой iPhone.
С помощью Photon вы получите возможности ручного управления, необходимые для создания хороших фотографий. С помощью настроек выдержки и ISO можно точно настроить фокус, экспозицию и баланс белого. Для самых требовательных фотографов Photon предлагает функцию Focus Peaking, позволяющую точно определить место фокусировки объектива.
Приложение поддерживает различные форматы фотографий, такие как HEIF, JPEG, ProRAW и RAW. Если вы пользуетесь последними моделями iPhone 14 Pro или iPhone 14 Pro Max, вам понравится возможность переключения между 12- и 48-мегапиксельными снимками с помощью основного широкоугольного объектива.
Приложение бесплатное, но за расширенные функции, в том числе некоторые из вышеперечисленных, уже за деньги.