Камера в iPhone хорошая, но это приложение обещает сделать её ещё лучше

С помощью Photon вы получите возможности ручного управления, необходимые для создания хороших фотографий. С помощью настроек выдержки и ISO можно точно настроить фокус, экспозицию и баланс белого. Для самых требовательных фотографов Photon предлагает функцию Focus Peaking, позволяющую точно определить место фокусировки объектива.

Приложение поддерживает различные форматы фотографий, такие как HEIF, JPEG, ProRAW и RAW. Если вы пользуетесь последними моделями iPhone 14 Pro или iPhone 14 Pro Max, вам понравится возможность переключения между 12- и 48-мегапиксельными снимками с помощью основного широкоугольного объектива.

Приложение бесплатное, но за расширенные функции, в том числе некоторые из вышеперечисленных, уже за деньги.