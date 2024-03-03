Камеру Instagram* теперь можно открыть напрямую с экрана блокировки

Опубликовано 03 марта 2024, 20:44
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Камеру Instagram* теперь можно открыть напрямую с экрана блокировкиПриложение запускает специальный ярлык
Instagram* запускает новую функцию для пользователей iPhone. Теперь у приложения есть виджет для экрана блокировки, который позволяет получить прямой доступ к камере для «сторис» одним нажатием.
Ранее для открытия камеры для «сторис» требовалось разблокировать телефон, перейти в приложение и выбрать опцию камеры — несколько дополнительных шагов для спонтанной съемки контента. Этот виджет избавляет от этих действий, предоставляя мгновенный доступ.
Несмотря на то, что родная камера iPhone остается лучшим вариантом для создания качественных фотографий и видео, некоторые пользователи предпочитают камеру Instagram* благодаря встроенным фильтрам и эффектам.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена