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Приложения
Опубликовано 03 марта 2024, 20:44
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Камеру Instagram* теперь можно открыть напрямую с экрана блокировки

Приложение запускает специальный ярлык
Instagram* запускает новую функцию для пользователей iPhone. Теперь у приложения есть виджет для экрана блокировки, который позволяет получить прямой доступ к камере для «сторис» одним нажатием.

Ранее для открытия камеры для «сторис» требовалось разблокировать телефон, перейти в приложение и выбрать опцию камеры — несколько дополнительных шагов для спонтанной съемки контента. Этот виджет избавляет от этих действий, предоставляя мгновенный доступ.

Несмотря на то, что родная камера iPhone остается лучшим вариантом для создания качественных фотографий и видео, некоторые пользователи предпочитают камеру Instagram* благодаря встроенным фильтрам и эффектам.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#приложение
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#обновление