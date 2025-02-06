Камеры Sony научили напрямую загружать фотографии на Google Drive

В версии 2.6.0 Creators' App также улучшена передача данных со смартфона благодаря функции «дифференцированной передачи», обеспечивающей загрузку только новых файлов. Кроме того, Sony расширила возможности облачного хранилища, предлагая бесплатные планы на 5 ГБ (25 ГБ для владельцев камер Sony) и премиум-варианты до 500 ГБ за 9,99 долл. в месяц.

Кроме того, пользователям стало доступно дистанционное управление камерой через приложение. Обновление совместимо со многими беззеркальными камерами Sony, включая серии FX3, a1, a7S III и ZV. Для некоторых функций могут потребоваться обновления прошивки.