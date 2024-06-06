Канада обяжет Netflix и др. отдавать 5% дохода в пользу своего кинематографа

Это поручение следует за принятым в прошлом году законом, направленным на продвижение канадской музыки, истории и рабочих мест. Средства также пойдут на поддержку контента на французском языке и продукции, созданной группами, имеющими право на участие в программе, и различными канадскими общинами. По оценкам CRTC, эта политика будет приносить около 200 миллионов долларов в год.

Эта мера направлена на сервисы, не связанные с канадскими вещателями, «предоставляя возможность стриминговым компаниям напрямую поддерживать канадское телевидение». Несмотря на поддержку со стороны создателей местного контента, решение подверглось критике. Представитель Prime Video выразил обеспокоенность по поводу «негативного влияния на выбор потребителей», назвав финансовый сбор «обременительным и негибким».