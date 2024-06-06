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Опубликовано 06 июня 2024, 07:30
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Канада обяжет Netflix и др. отдавать 5% дохода в пользу своего кинематографа

Онлайн стриминговые сервисы будут поддерживать канадский контент
Канадская комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям (CRTC) обязала онлайновые стриминговые сервисы, работающие в Канаде, в ближайшее время выделять пять процентов от своих доходов на поддержку отечественной системы вещания. Это решение, вступающее в силу в 2024—2025 вещательном году, направлено на финансирование местных вещательных инициатив.
Канада обяжет Netflix и др. отдавать 5% дохода в пользу своего кинематографа
© Ferra

Это поручение следует за принятым в прошлом году законом, направленным на продвижение канадской музыки, истории и рабочих мест. Средства также пойдут на поддержку контента на французском языке и продукции, созданной группами, имеющими право на участие в программе, и различными канадскими общинами. По оценкам CRTC, эта политика будет приносить около 200 миллионов долларов в год.

Эта мера направлена на сервисы, не связанные с канадскими вещателями, «предоставляя возможность стриминговым компаниям напрямую поддерживать канадское телевидение». Несмотря на поддержку со стороны создателей местного контента, решение подверглось критике. Представитель Prime Video выразил обеспокоенность по поводу «негативного влияния на выбор потребителей», назвав финансовый сбор «обременительным и негибким».

Источник:CBC
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
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#стриминг
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#Netflix