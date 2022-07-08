Кандидатам на выборах в России рекомендовали не использовать Instagram*

Издание «Ведомости» сообщило, что в Центризбиркоме (ЦИК) напомнили о статусе Meta в России сейчас. «Пока в ЦИК не поступали никакие просьбы разъяснить использование этих соцсетей на выборах. Поэтому надеемся на сознательность кандидатов и на то, что они воздержатся от их использования в избирательной кампании», — сказала Наталья Бударина, секретарь ЦИК.

В «Единой России» заявили, что сразу после запрета Meta посоветовали членам партии перейти в отечественные соцсети. Агитацию предлагается вести во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram. В ЛДПР сказали, что использование Instagram оставляют на усмотрение кандидатов. «Справедливая Россия» пока не будет отказываться от агитации в Instagram и Facebook.