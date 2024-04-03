Канзас-Сити погрузился в «хаос»: вымогательское ПО поразило округ в США

Опубликовано 03 апреля 2024, 22:30
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Канзас-Сити погрузился в «хаос»: вымогательское ПО поразило округ в СШАВплоть до нарушения основным служб
Округ Джексон, штат Миссури, в котором находится большая часть Канзас-Сити, находится в смятении после того, как предположительно атака вымогательского ПО нанесла ущерб его IT-системам. Атака, объявленная главой округа Фрэнком Уайтом-младшим в качестве чрезвычайного положения, привела к закрытию ключевых офисов и нарушению работы основных служб.
Атака, впервые замеченная во вторник утром, привела к неработоспособности нескольких важнейших систем, в том числе налоговые и онлайн платежи за недвижимость, выдача разрешений на брак, а также поиск заключенных.
Хотя нападение совпало с голосованием по местному налогу с продаж для финансирования стадиона, избирательная комиссия Канзас-Сити осталась незатронутой. Однако округ предупреждает о возможных последствиях для бюджета.
Ведется расследование, факт взлома данных не подтвержден.
Власти округа признают, что это нападение создает неудобства для жителей. Они выражают благодарность за терпение и обещают сообщать о развитии ситуации.