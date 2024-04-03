Канзас-Сити погрузился в «хаос»: вымогательское ПО поразило округ в США

Атака, впервые замеченная во вторник утром, привела к неработоспособности нескольких важнейших систем, в том числе налоговые и онлайн платежи за недвижимость, выдача разрешений на брак, а также поиск заключенных.

Хотя нападение совпало с голосованием по местному налогу с продаж для финансирования стадиона, избирательная комиссия Канзас-Сити осталась незатронутой. Однако округ предупреждает о возможных последствиях для бюджета.

Ведется расследование, факт взлома данных не подтвержден.

Власти округа признают, что это нападение создает неудобства для жителей. Они выражают благодарность за терпение и обещают сообщать о развитии ситуации.