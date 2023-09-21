Каршеринг «Делимобиль» пополнят 25 тыс электромобилей «Атом»

Кроме того, обе компании намерены совместно разработать цифровой продукт на базе операционной системы «Атом» для использования автомобилей в каршеринге. Этот цифровой продукт призван сохранять в облачном сервисе пользовательские настройки, например, положение сидений или зеркал, и передавать информацию об аренде в мультимедийную систему автомобиля. Таким образом, каждый раз, когда пользователь садится в любой автомобиль «Атом», система автоматически применяет его персональные настройки.

Компания управляет достаточно большим автопарком и занимает значительную долю российского рынка каршеринга в стране. Услуга доступна в нескольких городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург, Новосибирск, Тулу, Казань и Ростов-на-Дону.