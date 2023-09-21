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17:00, 21 сентября 2023
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Каршеринг «Делимобиль» пополнят 25 тыс электромобилей «Атом»

Татарстанского производства

«Делимобиль» заключил партнерство с производителем электромобилей «Атом» (АО «Кама»). Соглашение предусматривает возможность приобретения «Делимобилем» в будущем 25 000 упомянутых электромобилей.

Кроме того, обе компании намерены совместно разработать цифровой продукт на базе операционной системы «Атом» для использования автомобилей в каршеринге. Этот цифровой продукт призван сохранять в облачном сервисе пользовательские настройки, например, положение сидений или зеркал, и передавать информацию об аренде в мультимедийную систему автомобиля. Таким образом, каждый раз, когда пользователь садится в любой автомобиль «Атом», система автоматически применяет его персональные настройки.

Компания управляет достаточно большим автопарком и занимает значительную долю российского рынка каршеринга в стране. Услуга доступна в нескольких городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург, Новосибирск, Тулу, Казань и Ростов-на-Дону.

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