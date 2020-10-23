Каршеринг начнёт тестировать водителей на опьянение через приложение

Как пишет vc.ru, запуск новой системы начался 23 октября и продлится несколько недель. В приложение «Делимобиля» добавили тест, который представляет собой викторину или опрос с различными вариантами заданий. Водителю придётся подбирать определённую последовательность цифр или фигур на скорость.

Тест нужно будет проходить, если человек хочет забронировать автомобиль с 23:00 до 5:00. Как считают в «Делимобиле», ночью высок риск того, что водитель сядет за руль пьяным или усталым.

После тестового периода специалисты разработают альтернативные меры для тех случаев, когда водитель не может пройти тест.