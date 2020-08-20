Карты Google начнут показывать границы лесных пожаров

Пользователю нужно будет ввести информацию о пожаре в поиске Google, и на картах он увидит актуальные границы бедствия. Также сервис будет показывать пользователям, какие дороги закрыты, и поможет им избежать опасных мест. Если кто-то будет смотреть на картах участок рядом с пожаром, то получит предупреждение об этом.

В США Google использует информацию со спутников для обновления карт. Данные обновляются примерно раз в час. Единственной проблемой для пользователя может стать только отсутствие интернета.