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Карты Google начнут показывать границы лесных пожаров
В реальном времени
Карты Google начнут показывать границы лесных пожаров в реальном времени. Эту опцию компания уже опробовала в прошлом году в Калифорнии, теперь она станет доступна по всей территории США, а в будущем — и в других странах.
Пользователю нужно будет ввести информацию о пожаре в поиске Google, и на картах он увидит актуальные границы бедствия. Также сервис будет показывать пользователям, какие дороги закрыты, и поможет им избежать опасных мест. Если кто-то будет смотреть на картах участок рядом с пожаром, то получит предупреждение об этом.
В США Google использует информацию со спутников для обновления карт. Данные обновляются примерно раз в час. Единственной проблемой для пользователя может стать только отсутствие интернета.