Карты Google научили предупреждать о стихийных бедствиях

Приложение научилось отображать стихийные бедствия на картах, обрабатывая данные о них в режиме реального времени. Если пользователь будет подходит слишком близко к району с катаклизмом, то «Карты» предупредят его об опасности и покажут безопасные места.

Если произойдёт землетрясение, Maps будет отображать данные о местонахождении его эпицентра и мощности. Кроме того, «Карты» теперь могут прогнозировать наводнения.

Пользователи также получили возможность оповещать своих близких о катаклизмах при помощи специальной опции в приложении. Новые функции начнут появляться в «Картах» в ближайшие недели.