Карты Google обвинили в отправке автомобилистов по опасным маршрутам

Один из пользователей обвинил Google Maps в отправке людей по плохой лесной дороге с риском несчастных случаев со смертельным исходом, который был обусловлен рельефом местности и сильной метелью. Хотя не было сообщений об авариях в этом районе, ошибка всё равно вызывает обеспокоенность.

Другой пользователь добавил, что Android-версия Google Maps иногда строит маршруты по закрытым дорогам.

Недавно Карты Google также обвинили в том, что они строят смертельные маршруты для туристов. Указанные на Картах дороги проходят через крутые, каменистые и непроходимые местности, там может быть опасно даже при хорошей видимости.