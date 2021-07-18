Карты Google отправили туристов по смертельному маршруту

Об этом говорит советник по альпинизму из Шотландии. Он отметил, что начинающие туристы часто пользуются виртуальными картами при поиске дороги. Однако маршруты, которые строят Google Карты, могут быть очень сложными даже для опытных скалолазов. Советник рассказал, что указанные на Картах дороги проходят через крутые, каменистые и непроходимые местности. Там даже при хорошей видимости было бы сложно найти безопасный путь. А уж если идёт дождь, на такой дороге и вовсе можно погибнуть.

Специалисты уже попытались связаться с Google, чтобы сообщить об опасных маршрутах, но компания пока не ответила.