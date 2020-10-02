Карты Google получат новую функцию для простого ориентирования по городу

Иными словами, пользователи смогут увидеть на улицах расположенные поблизости ориентиры. Это поможет им понять, где именно они находятся. Ориентирами могут быть известные здания, местные парки и достопримечательности.

Ориентиры станут доступны в 24 городах мира: Амстердаме, Бангкоке, Париже, Берлине и др. Список будет расширяться.