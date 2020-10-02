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Карты Google получат новую функцию для простого ориентирования по городу
В дополненной реальности
Google расширяет возможности дополненной реальности (AR) в своих Картах. Теперь благодаря приложению будет проще ориентироваться по городу.
В прошлом году Google представила функцию Live View, которая использует AR для навигации по городу. Компания обновляет опцию. Пользователи смогут видеть на экране месторасположение конкретных заведений и объектов. Google Карты подскажут, как далеко эти места находятся и по какому пути следует до них идти. Выглядит это всё как в компьютерной игре.
Иными словами, пользователи смогут увидеть на улицах расположенные поблизости ориентиры. Это поможет им понять, где именно они находятся. Ориентирами могут быть известные здания, местные парки и достопримечательности.
Ориентиры станут доступны в 24 городах мира: Амстердаме, Бангкоке, Париже, Берлине и др. Список будет расширяться.