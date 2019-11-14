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Карты Google получили новую полезную для туристов функцию
Google объединила приложение с переводчиком
Ориентироваться в другой стране без знания языка бывает довольно сложно. Чтобы помочь туристам справиться с этой проблемой, Google добавила в приложение Карты возможность автоматического перевода. Смартфон сможет «спросить» дорогу за пользователя.
Для этого команда Google объединила Карты с Переводчиком. Благодаря этому устройство сможет озвучить название места и адрес на нужном языке. Пользователю нужно будет лишь нажать на кнопку рядом с точкой на карте. Кроме того, Карты смогут быстро запустить Переводчик, если владельцу смартфона нужно будет с кем-то поговорить. Технология озвучивания автоматически определяет языки.
Новая опция станет доступна пользователям устройств на Android и iOS в течение месяца. Поначалу будет поддерживать 50 языков, включая русский.