Карты Google получили новую полезную для туристов функцию

Для этого команда Google объединила Карты с Переводчиком. Благодаря этому устройство сможет озвучить название места и адрес на нужном языке. Пользователю нужно будет лишь нажать на кнопку рядом с точкой на карте. Кроме того, Карты смогут быстро запустить Переводчик, если владельцу смартфона нужно будет с кем-то поговорить. Технология озвучивания автоматически определяет языки.

Новая опция станет доступна пользователям устройств на Android и iOS в течение месяца. Поначалу будет поддерживать 50 языков, включая русский.