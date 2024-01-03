«Касперский» и Dr.Web встали на защиту Пенсионного фонда России

Программное обеспечение будет использоваться для защиты информационных систем СФР, в том числе автоматизированной информационной системы Социального фонда России (СФР) нового поколени, Федерального реестра инвалидов и Технического центра мониторинга информационной безопасности. Закупка осуществляется в соответствии с российским законодательством об информационной безопасности и защите персональных данных.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 28 декабря 2023 года. Участники должны представить свои предложения до 10 января 2024 года. СФР объявит победителя 11 января 2024 года.

От покупки выиграют и «Лаборатория Касперского», и Dr. Web, которые являются двумя ведущими поставщиками антивирусного ПО в России. Кроме того, она поспособствовует расширению использования отечественных IT-продуктов.