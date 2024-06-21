«Касперский» предупредил о росте киберпреступности в США из-за запрета их ПО

Опубликовано 21 июня 2024, 16:22
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«Касперский» предупредил о росте киберпреступности в США из-за запрета их ПОВыстрел в ногу
«Касперский» выступил с предупреждением об ожидаемом росте киберпреступности в связи с решением Министерства торговли США ввести ограничения на продукты компании, пишет РИА Новости.
Компания, занимающаяся вопросами кибербезопасности, заявила, что запрет будет препятствовать международному сотрудничеству экспертов по кибербезопасности, что крайне важно для борьбы с киберугрозами. «Касперский» подчеркнул, что американские пользователи и компании столкнутся с серьезными проблемами, пытаясь заменить ведущие технологии защиты от вредоносных программ.
Министерство торговли США внесло «Касперского» в список экспортных ограничений, ссылаясь на якобы связи компании с российскими военными и разведывательными службами. С 20 июля запрещены новые сделки с «Касперским», а с 29 сентября будет введен полный запрет на использование продуктов компании.
Источник:РИА Новости
Автор:Максим Многословный
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