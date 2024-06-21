«Касперский» предупредил о росте киберпреступности в США из-за запрета их ПО

Компания, занимающаяся вопросами кибербезопасности, заявила, что запрет будет препятствовать международному сотрудничеству экспертов по кибербезопасности, что крайне важно для борьбы с киберугрозами. «Касперский» подчеркнул, что американские пользователи и компании столкнутся с серьезными проблемами, пытаясь заменить ведущие технологии защиты от вредоносных программ.

Министерство торговли США внесло «Касперского» в список экспортных ограничений, ссылаясь на якобы связи компании с российскими военными и разведывательными службами. С 20 июля запрещены новые сделки с «Касперским», а с 29 сентября будет введен полный запрет на использование продуктов компании.