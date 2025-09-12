Kaspersky открыл бесплатный онлайн-курс по ИТ и кибербезопасности

Курс состоит из 30 коротких видеоуроков по 25 минут, разделённых на три блока: «ИТ-профессии», «ИБ-профессии» и «Non-tech профессии». Участники узнают, чем занимаются разработчики, тестировщики, аналитики, дизайнеры, ИБ-специалисты, а также юристы, менеджеры по продажам и HR — на примере работы в ИТ-компании. Всего курс охватывает 25 профессий, а лекции читают практикующие специалисты «Лаборатории».

После каждого урока предлагается тестирование для закрепления знаний, а также практические задания в рабочей тетради, которые помогают лучше понять профессии и определить, в каких сферах можно реализовать свои способности.

Курс доступен с любого устройства — компьютера, планшета или смартфона, обучение проходит в удобном темпе.