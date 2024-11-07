Kaspersky помог Интерполу уничтожить 1037 серверов и арестовать 41 человека

Опубликовано 07 ноября 2024, 05:151 мин.
Kaspersky помог Интерполу уничтожить 1037 серверов и арестовать 41 человекаКиберпреступность такая же преступность
Международная операция Интерпола Synergia II успешно разрушила сети киберпреступников в 95 странах, арестовав 41 человека и отключив более 1000 серверов, связанных с преступной деятельностью, пишут СМИ.
Операция проводилась с апреля по август 2024 года и была направлена на борьбу с программами-вымогателями, фишингом и кражей информации, затрагивающими 22,000 IP-адресов.
При поддержке частных компаний по кибербезопасности, таких как Group-IB, Kaspersky и Trend Micro, операция помогла выявить более 30,000 подозрительных IP-адресов, из которых было отключено 76%. В результате было изъято 59 серверов и 43 электронных устройства для дальнейшего расследования.
Помимо арестов, еще 65 человек находятся под следствием за участие в незаконной кибердеятельности. Важные моменты операции включают изъятие серверов в Гонконге, Монголии и Макао, а также анализ данных в Эстонии, нацеленном на фишинг и банковские вредоносные программы.