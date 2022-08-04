Категорически прощаемся: YouTube удалил канал Дмитрия "Гоблина" Пучкова

При этом сам “Гоблин” в комментариях РБК подтвердил удаление канала, Пучков также добавил, что никаких предупреждений от YouTube перед этим он не получал. По его словам, его просто поставили перед фактом через уведомление об удалении канала.

Возможно это связано с политической позицией Дмитрия Пучкова - он неоднократно выражал поддержку российской спецоперации на Украине. Либо канал был удалён из-за флешмоба какой-либо инициативной группы, которая забросала YouTube жалобами на канал. В таких случаях сервис обычно восстанавливает ошибочно удалённые аккаунты спустя несколько дней.