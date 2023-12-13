Каждое четвертое приложение все еще уязвимо к Log4Shell спустя два года после обнаружения

Исследование показало, что значительная часть этих уязвимых приложений использует устаревшие библиотеки, причем 32% из них используют версии, вышедшие до 2015 года. Отчет вызывает обеспокоенность тем, что разработчики пренебрегают обновлением библиотек сторонних разработчиков.

Ранее Veracode уже сообщала о том, что 79% разработчиков никогда не обновляют эти библиотеки после первоначального внедрения. Даже после раскрытия информации о Log4Shell в декабре 2021 года чуть менее 35% приложений все еще подвержены этому эксплойту, что подчеркивает необходимость более строгих практик безопасности открытого кода.