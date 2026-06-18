Каждый третий россиянин оказался не против «искусственных» блогеров

Опубликовано 18 июня 2026, 11:591 мин.
Каждый третий россиянин оказался не против «искусственных» блогеровТех, что созданы ИИ
К 2030 году до 30% блогеров в лентах пользователей могут оказаться созданным ИИ. Агентство Go Influence опросило более 3200 жителей крупных городов России, чтобы узнать, как они к этому относятся.
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Оказалось, что 59% россиян уже знают о существовании ИИ-блогеров, а каждый третий (33%) хотя бы раз встречал их в соцсетях. При этом только 7% уверены, что подписаны на такого «виртуального автора».
Лишь 28% опрошенных твёрдо уверены, что смогут отличить ИИ-персонажа от живого человека. Ещё 26% признались, что это для них сложно, а 34% никогда об этом не задумывались.
Отношение к новому типу блогеров разделилось почти поровну: 34% относятся к ним положительно, 33% — отрицательно, остальные нейтральны или затруднились с ответом. Молодёжь (18−35 лет) относится к ИИ-авторам заметно дружелюбнее, чем люди старше 35 лет.