Каждый третий россиянин оказался не против «искусственных» блогеров

Оказалось, что 59% россиян уже знают о существовании ИИ-блогеров, а каждый третий (33%) хотя бы раз встречал их в соцсетях. При этом только 7% уверены, что подписаны на такого «виртуального автора».

Лишь 28% опрошенных твёрдо уверены, что смогут отличить ИИ-персонажа от живого человека. Ещё 26% признались, что это для них сложно, а 34% никогда об этом не задумывались.

Отношение к новому типу блогеров разделилось почти поровну: 34% относятся к ним положительно, 33% — отрицательно, остальные нейтральны или затруднились с ответом. Молодёжь (18−35 лет) относится к ИИ-авторам заметно дружелюбнее, чем люди старше 35 лет.