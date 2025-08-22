Каждый третий учитель в России использует ИИ для подготовки к урокам – опрос

ИИ чаще всего помогает искать идеи для уроков (29%), находить методические решения (27%), составлять индивидуальные задания (25%) и планы занятий (19%). Для проведения уроков технологии используют 22% педагогов. Среди них 27% применяют ИИ, чтобы увлечь детей, 25% — для объяснения нового материала, а 24% — для создания мультимедийного контента.

Большинство опрошенных уже имели опыт работы с такими сервисами: треть используют их время от времени, почти 18% — регулярно. Четверть педагогов применяют ИИ для профессионального развития: чаще всего, чтобы расширить кругозор (56%), подготовиться к аттестации (23%) или для самоанализа (21%).

Кроме того, 13% учителей доверяют ИИ проверку работ и обратную связь для учеников. Еще 11% используют технологии для административных задач: общения с родителями, отчетности и взаимодействия с администрацией.