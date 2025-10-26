Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом аккаунтов в соцсетях

Девять процентов встречались с поддельными сайтами магазинов или служб доставки, а восемь процентов теряли устройства с данными. Лишь 10% заявили, что никогда не сталкивались с цифровыми угрозами.

Среди самых распространенных киберинцидентов — мошеннические звонки, вирусы, вредоносные программы, фишинговые письма и мошенничество в мессенджерах. Наиболее “неприятными” последствиями респонденты назвали финансовые потери, утрату личных документов и доступ к аккаунтам. Каждый пятый потерял личные фото и сообщения, а каждый седьмой — рабочие документы и проекты.

При возникновении киберинцидентов половина респондентов старается справиться самостоятельно, 27% обращаются к коллегам, 14% — к друзьям и знакомым, и только 8% ищут помощь у специалистов.