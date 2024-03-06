Хакерская группировка получила деньги и сделала вид, что ее взломало ФБР

Группа, ответственная за взлом Change Healthcare, крупнейшего в США процессора платежей в сфере здравоохранения, как сообщается, потребовала выкуп, получила его, а затем исчезла. Однако один из аффилированных лиц утверждает, что его обманом лишили его доли, что ставит под сомнение якобы обнаруженную на сайте AlphV информацию о задержании ФБР.

Эксперты подозревают, что AlphV инсценировала сообщение от ФБР на своем сайте, чтобы прикрыть аферу с выходом, оставив весь платеж себе. Факты указывают на то, что уведомление об аресте было скопировано с предыдущей акции ФБР, что наводит исследователей на мысль о том, что AlphV просто делает перерыв или проводит ребрендинг.

Хотя исчезновение AlphV может принести временное облегчение, ситуация остается сложной. Компании Change Healthcare грозит потенциальная утечка данных, а более широкий ландшафт вымогательского ПО по-прежнему вызывает беспокойство.