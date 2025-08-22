Хакерским тамагочи Flipper Zero начали взламывать автомобили специальным ПО

Опубликовано 22 августа 2025, 15:551 мин.
Хакерским тамагочи Flipper Zero начали взламывать автомобили специальным ПОЗанятная «приблуда»
Flipper Zero, изначально созданное как многофункциональный гаджет для энтузиастов, начало активно использоваться для взлома автомобилей. Сообщается, что хакеры создают специальные программы, превращающие Flipper в инструмент для открытия замков машин.
© Flipper Zero
Один из таких разработчиков, под псевдонимом «Даниэль», продаёт свои патчи за криптовалюту. Есть две версии: за $ 600 покупатель получает текущую версию программы, за $ 1 000 — доступ к будущим обновлениям и поддержке. По его словам, около 150 человек уже приобрели такие патчи. Софт работает с почти 200 моделями автомобилей, включая Subaru, Fiat, Ford, Mitsubishi, Suzuki, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Skoda и Audi.
Хотя «Даниэль» внедрил меры защиты от нелегального копирования своих программ, некоторые патчи всё равно распространяются бесплатно. Flipper Zero подчёркивает, что Flipper предназначен для тестирования безопасности, а настоящая проблема — устаревшие системы автомобилей.