Хакерским тамагочи Flipper Zero начали взламывать автомобили специальным ПО

Один из таких разработчиков, под псевдонимом «Даниэль», продаёт свои патчи за криптовалюту. Есть две версии: за $ 600 покупатель получает текущую версию программы, за $ 1 000 — доступ к будущим обновлениям и поддержке. По его словам, около 150 человек уже приобрели такие патчи. Софт работает с почти 200 моделями автомобилей, включая Subaru, Fiat, Ford, Mitsubishi, Suzuki, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Skoda и Audi.

Хотя «Даниэль» внедрил меры защиты от нелегального копирования своих программ, некоторые патчи всё равно распространяются бесплатно. Flipper Zero подчёркивает, что Flipper предназначен для тестирования безопасности, а настоящая проблема — устаревшие системы автомобилей.