Хакеры атаковали базу данных с 60 миллионами учениками по всему миру

Опубликовано 12 января 2025, 08:151 мин.
Хакеры атаковали базу данных с 60 миллионами учениками по всему мируPowerSchool подвергся кибератаке, личные данные украдены
Компания PowerSchool, ведущий поставщик облачных информационных систем для учащихся, подтвердила, что ее IT-среда подверглась кибератаке. В результате взлома, произошедшего 28 декабря, стали известны личные данные учеников и учителей, включая номера социального страхования и медицинскую информацию.
Система PowerSchool, которой пользуются 18 000 клиентов по всему миру, управляет записями более 60 миллионов учеников и преподавателей.
Компания заявила, что злоумышленники получили доступ к двум таблицам в ее базе данных, содержащим контактную информацию, такую как имена и адреса. В некоторых случаях данные также включали номера социального страхования, другие личные данные, а также «ограниченные» медицинские и учебные записи.
Это коснулось не всех клиентов, но те, кого это коснулось, будут уведомлены.