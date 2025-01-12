Хакеры атаковали базу данных с 60 миллионами учениками по всему миру

Система PowerSchool, которой пользуются 18 000 клиентов по всему миру, управляет записями более 60 миллионов учеников и преподавателей.

Компания заявила, что злоумышленники получили доступ к двум таблицам в ее базе данных, содержащим контактную информацию, такую как имена и адреса. В некоторых случаях данные также включали номера социального страхования, другие личные данные, а также «ограниченные» медицинские и учебные записи.

Это коснулось не всех клиентов, но те, кого это коснулось, будут уведомлены.