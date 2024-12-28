Хакеры атаковали японский банк следом за местной авиакомпанией

MUFG подозревает, что проблема могла быть связана с кибератакой, но подтвердил, что утечки данных клиентов не было, а вирусы в системе пока не обнаружены. Клиенты столкнулись с задержками и трудностями при входе в систему.

Инцидент совпал с отдельной кибератакой на сеть Japan Airlines, которая привела к задержкам во время напряженного сезона новогодних праздников. Позднее Japan Airlines восстановила свои системы.

MUFG Bank расследует причину сбоя и не предоставил более подробной информации.