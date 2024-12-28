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Опубликовано 28 декабря 2024, 06:45
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Хакеры атаковали японский банк следом за местной авиакомпанией

MUFG столкнулся с перебоями в работе
MUFG Bank, один из крупнейших банков Японии, сообщил о «нестабильности» в работе своих интернет-услуг в четверг. По словам представителей банка, перебои начались в 14:47 и были вызваны «массивным потоком данных».
Хакеры атаковали японский банк следом за местной авиакомпанией
© Shuken Nakamura

MUFG подозревает, что проблема могла быть связана с кибератакой, но подтвердил, что утечки данных клиентов не было, а вирусы в системе пока не обнаружены. Клиенты столкнулись с задержками и трудностями при входе в систему.

Инцидент совпал с отдельной кибератакой на сеть Japan Airlines, которая привела к задержкам во время напряженного сезона новогодних праздников. Позднее Japan Airlines восстановила свои системы.

MUFG Bank расследует причину сбоя и не предоставил более подробной информации.

Источник:KyodoNews
Автор:Максим Многословный
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