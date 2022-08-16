Хакеры добыли данные пользователей «самого защищённого» мессенджера Signal

Недавно у сотрудников Twilio, компании, которая предоставляет инструменты связи для совершения и приёма телефонных звонков, отправки и получения текстовых сообщений, похитили учётные данные.

По данным Signal, взломавшие Twilio злоумышленники пытались также найти три конкретных номера пользователей Signal. Хакеры использовали доступ к Twilio для перерегистрации устройства, связанного с номером одной из жертв. Это позволило хакерами отправлять и получать сообщения со взломанного аккаунта Signal.

В Signal утверждают, что данные большинства пользователей не пострадали. Но если среди потенциальных жертв есть те, кто не использует функцию «блокировка регистрации», их аккаунты могут увести.