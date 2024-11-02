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Опубликовано 02 ноября 2024, 08:15
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Хакеры из Китая в течение пяти лет «сидели» в сетях правительства Канады

Сообщает CSE
Новый отчет Канадского управления по безопасности связи (CSE) показывает, что хакеры из Китая получили доступ к сетям правительства Канады, и владели этим доступом в течение последних пяти лет, скомпрометировав как минимум 20 различных подсетей.
Хакеры из Китая в течение пяти лет «сидели» в сетях правительства Канады
© Ferra

В двухлетнем национальном оценочном отчете о киберугрозах подчеркивается, что такие китайские кибероперации «не имеют равных» и «направлены на шпионаж, кражу интеллектуальной собственности и злонамеренное влияние». Хотя CSE заверяет, что все известные нарушения были устранены, оно предупреждает, что злоумышленники потратили значительные ресурсы на внедрение и изучение целевых сетей.

Кроме Китая, CSE выделяет Индию как новую угрозу на фоне усиливающегося «дипломатического напряжения».

В конце сентября также стало известно, что китайские хакерына протяжении нескольких месяцев вторгались в сети крупных американских интернет-провайдеров, таких как Verizon и AT&T. Они получили доступ к системам, используемым для прослушивания телефонных разговоров.