Хакеры из Китая в течение пяти лет «сидели» в сетях правительства Канады

В двухлетнем национальном оценочном отчете о киберугрозах подчеркивается, что такие китайские кибероперации «не имеют равных» и «направлены на шпионаж, кражу интеллектуальной собственности и злонамеренное влияние». Хотя CSE заверяет, что все известные нарушения были устранены, оно предупреждает, что злоумышленники потратили значительные ресурсы на внедрение и изучение целевых сетей.

Кроме Китая, CSE выделяет Индию как новую угрозу на фоне усиливающегося «дипломатического напряжения».

В конце сентября также стало известно, что китайские хакерына протяжении нескольких месяцев вторгались в сети крупных американских интернет-провайдеров, таких как Verizon и AT&T. Они получили доступ к системам, используемым для прослушивания телефонных разговоров.