Приложения
Опубликовано 15 июня 2025, 15:00
1 мин.

Хакеры начали использовать геймерский мессенджер Discord для кражи криптовалют

Через поддельные ссылки
Исследователи из Check Point обнаружили новую вредоносную кампанию, в которой хакеры используют уязвимость в системе приглашений Discord. Злоумышленники перехватывают устаревшие или удалённые пригласительные ссылки, заменяя их на свои, и перенаправляют пользователей на фальшивые серверы.
Хакеры начали использовать геймерский мессенджер Discord для кражи криптовалют

© Ferra.ru

На этих серверах жертве предлагают пройти «проверку», которая на самом деле запускает вредоносный код. Пользователь сам вредоносный скрипт, который загружает и устанавливает два опасных вируса: удалённый доступ AsyncRAT и похититель данных Skuld Stealer.

Основная цель этих программ — украсть данные из браузеров, приложений, Discord и особенно криптовалютных кошельков, таких как Exodus и Atomic. Skuld также умеет подменять файлы приложений для доступа к паролям и сид-фразам.

Атака работает в несколько этапов и использует популярные сервисы (Discord, GitHub, Bitbucket, Pastebin), чтобы скрываться от антивирусов. Пострадавшие — в основном пользователи из США, Европы и Вьетнама. Discord уже отключил вредоносного бота, но угроза остаётся актуальной.

Источник:The Hackers News
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мессенджер
,
#Discord