Хакеры начали пользоваться IT-компаниями, которые тесно работают с властями

Киберпреступники используют скомпрометированные электронные адреса правительства США и полиции, чтобы отправлять эти запросы, предназначенные для получения конфиденциальной информации в «экстренных ситуациях».

По данным ФБР, ситуация ухудшилась с августа, когда киберпреступники начали рекламировать свой доступ к электронным адресам правоохранительных органов на онлайн-форумах. Эти фальшивые запросы часто ссылаются на вымышленные чрезвычайные ситуации, такие как торговля людьми или угрозы жизни, чтобы заставить компании передать данные людей. Не все попытки были успешными, но хакерам всё же удалось обмануть неназванные компании и получить личную информацию обычных людей.