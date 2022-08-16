Хакеры научились красть деньги с помощью клонов популярных у детей игр

Количество атак с фейковыми приложениями Brawl Stars увеличилось в 1,5 раза в первом полугодии 2022 года, с подделками Roblox — почти в четыре раза. В частности, хакеры маскируют вирусные программы под читы и моды в играм.

«Значительная часть аудитории таких приложений — дети и подростки, которые не всегда вовремя могут распознать угрозу. Мошенники вынуждают обманом скачивать вредоносное ПО, чтобы добраться до данных и денег пользователей», — сообщила старший эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Татьяна Шишкова.