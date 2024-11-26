Хакеры отключили защиту Avast её же драйвером

Вредоносная программа, замаскированная под файл kill-floor.exe, устанавливает уязвимый драйвер Avast (aswArPot.sys) и использует его для завершения процессов безопасности от более чем 140 производителей, включая Microsoft Defender, McAfee, Sophos и SentinelOne. Действуя на уровне ядра, драйвер позволяет злоумышленникам обходить защиту и выполнять вредоносные действия незамеченными.

Эксплойт опирается на API DeviceIoControl для передачи команд, эффективно отключая антивирусы и средства защиты.

Регулярные обновления и «проактивное применение политик безопасности» по-прежнему важны для защиты от атак BYOVD, отмечают эксперты.