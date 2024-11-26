Хакеры отключили защиту Avast её же драйвером

Опубликовано 26 ноября 2024, 10:301 мин.
Хакеры отключили защиту Avast её же драйверомПереиграли
Киберпреступники использовали устаревший драйвер Avast Anti-Rootkit в новой атаке, чтобы отключить средства защиты и получить полный контроль над системами целей. Исследователи из компании Trellix, специализирующейся на кибербезопасности, обнаружили атаку, в которой используется техника BYOVD для использования слабых мест в старом ПО.
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Вредоносная программа, замаскированная под файл kill-floor.exe, устанавливает уязвимый драйвер Avast (aswArPot.sys) и использует его для завершения процессов безопасности от более чем 140 производителей, включая Microsoft Defender, McAfee, Sophos и SentinelOne. Действуя на уровне ядра, драйвер позволяет злоумышленникам обходить защиту и выполнять вредоносные действия незамеченными.
Эксплойт опирается на API DeviceIoControl для передачи команд, эффективно отключая антивирусы и средства защиты.
Регулярные обновления и «проактивное применение политик безопасности» по-прежнему важны для защиты от атак BYOVD, отмечают эксперты.