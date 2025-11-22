Приложения
22 ноября 2025
Хакеры похитили данные более 200 компаний, заявили в Google

Через уязвимость Gainsight
Google подтвердил, что в результате крупной атаки на цепочку поставок были похищены данные более 200 компаний, хранившиеся в Salesforce через приложения Gainsight — платформы для поддержки клиентов.
Salesforce заявила о взломе «данных некоторых клиентов», не раскрывая конкретные компании. Хакерская группа Scattered Lapsus$ Hunters, включая ShinyHunters, взяла на себя ответственность и сообщила о взломах компаний. Среди пострадавших Atlassian, CrowdStrike, Docusign, F5, GitLab, LinkedIn, Malwarebytes, SonicWall, Thomson Reuters и Verizon.

Некоторые компании, например CrowdStrike и Docusign, сообщили, что их данные не были скомпрометированы или они приняли «меры безопасности». Другие организации проводят расследование и/или пока не комментируют ситуацию.

Salesforce заявила, что взлом не связан с уязвимостью их платформы.

