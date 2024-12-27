Хакеры получили доступ к данным оборонного гиганта General Dynamics

Опубликовано 27 декабря 2024, 15:001 мин.
Хакеры получили доступ к данным оборонного гиганта General DynamicsСотрудники подверглись фишинговой атаке
General Dynamics сообщила о фишинговой атаке, в результате которой были взломаны учетные записи сотрудников. Нарушение было обнаружено 10 октября после того, как злоумышленники получили доступ к учетным записям через сторонний портал для входа в систему. Фишинговая кампания направляла сотрудников на поддельный сайт, где они вводили свои имена пользователей и пароли.
Злоумышленники получали доступ в том числе к личным данным, включая имена, даты рождения, номера социального страхования и данные банковских счетов. Компания подтвердила, что в результате утечки информации пострадали 37 сотрудников.
General Dynamics немедленно приостановила доступ к затронутым учетным записям и начала уведомлять пострадавших сотрудников.
Компания не выявила «постоянных рисков» для пострадавших лиц.