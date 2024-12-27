Хакеры получили доступ к данным оборонного гиганта General Dynamics

Злоумышленники получали доступ в том числе к личным данным, включая имена, даты рождения, номера социального страхования и данные банковских счетов. Компания подтвердила, что в результате утечки информации пострадали 37 сотрудников.

General Dynamics немедленно приостановила доступ к затронутым учетным записям и начала уведомлять пострадавших сотрудников.

Компания не выявила «постоянных рисков» для пострадавших лиц.