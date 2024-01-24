Хакеры проникли в популярный VPN-клиент и заразили устройства

Наибольшая концентрация зараженных VPN наблюдается в США — 121, за ними следуют Германия (26), Южная Корея (24) и Китай (21). Большинство зараженных устройств размещены на клиентском облачном сервисе Microsoft, за ним следуют Amazon и Comcast.

Судя по имеющимся данным, мотивом атак является шпионаж, причем тактику разрабатывают как несколько злоумышленников, так и один. Уязвимости, CVE-2023−46 805 и CVE-2024−21 887, позволяют злоумышленникам удаленно выполнять код на серверах, что представляет серьезную угрозу, поскольку VPN находятся на границе сети.

Ivanti пока не выпустила исправления.