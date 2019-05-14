Хакеры шпионили за пользователями через WhatsApp

Об этом сообщает Financial Times. Как рассказали журналистам представители WhatsApp, программы для слежки устанавливались, даже если пользователь не отвечал на звонок. Более того, вся информация о входящих и исходящих вызовах от хакеров могла исчезать из истории звонков.

Выяснилось, что за злоумышленниками стояла израильская компания NSO Group. Эта компания разработала программу Pegasus, которая может получать доступ к электронной почте и сообщениям пользователей, а также собирать информацию об их местоположении.

Представители WhatsApp сообщили, что жертвами хакеров стало ограниченное число пользователей приложения, в частности, правозащитники и сотрудники организации Amnesty International.