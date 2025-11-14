Хакеры снова использовали ИИ-модель Claude для атак на компании и правительства

По словам главы отдела киберугроз Anthropic Джейкоба Клейна, до 80−90% атаки выполнялось автоматически с помощью ИИ, что выше, чем в предыдущих случаях. Процесс происходил «буквально нажатием кнопки» с минимальным участием человека.

Китай такие обвинения отрицает, но Anthropic уверена, что за этой кампанией стояли именно государственные структуры, и именно Китая.

В ходе атаки хакеры украли конфиденциальные данные у четырёх жертв, хотя названия компаний и организаций не раскрываются. Anthropic отметила, что правительство США не взломали.