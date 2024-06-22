Хакеры совершили массовую DDoS-атаку на игры БРИКС с десятков тысяч IP-адресов

Владимир Дрюков, глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК "Солар", подтвердил факт атаки, заявив, что в ней было задействовано несколько видов DDoS-тактик, что является редкостью. Пиковая интенсивность атаки достигала 400 Гбит/с и была направлена на девять ключевых объектов, включая дворцы спорта и стадионы.

Solar JSOC успешно отразила три волны атак, быстро перенастроив свои защитные механизмы для противодействия меняющимся векторам атак. Кибернападения были направлены на нарушение цифровых коммуникаций, необходимых для проведения Игр БРИКС, которые завершатся 23 июня.