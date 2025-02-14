Хакеры стали чаще атаковать Россиян

Теперь в ботнеты все чаще включают не только IoT-гаджеты, но и арендованные виртуальные серверы. Это позволяет злоумышленникам запускать мощные DDoS-атаки и распространять вирусы-шифровальщики.

По данным RUVDS, виртуальные машины чаще всего используют для атак на веб-приложения (L7-уровень). Хакеры могут даже не арендовать серверы, а получать их бесплатно через промоакции хостинг-провайдеров. Иногда они заражают чужие серверы, превращая их в часть ботнета без ведома владельцев.

Хостинг-компании не всегда могут остановить атаки, так как не вправе обновлять клиентские системы без разрешения. Самая длительная DDoS-атака в 2024 году длилась 108 часов, сообщили в Роскомнадзоре.