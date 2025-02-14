Приложения
Опубликовано 14 февраля 2025, 18:57
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Хакеры стали чаще атаковать Россиян

Используют виртуальные серверы для атак и вирусов
Объем вредоносного трафика в России растет, и уже 12% интернет-запросов связаны с «нелегитимной активностью». Более половины из них приходится на ботнеты — сети зараженных устройств, используемых для кибератак, пишет коммерсантъ.
Хакеры стали чаще атаковать Россиян
© Ferra

Теперь в ботнеты все чаще включают не только IoT-гаджеты, но и арендованные виртуальные серверы. Это позволяет злоумышленникам запускать мощные DDoS-атаки и распространять вирусы-шифровальщики.

По данным RUVDS, виртуальные машины чаще всего используют для атак на веб-приложения (L7-уровень). Хакеры могут даже не арендовать серверы, а получать их бесплатно через промоакции хостинг-провайдеров. Иногда они заражают чужие серверы, превращая их в часть ботнета без ведома владельцев.

Хостинг-компании не всегда могут остановить атаки, так как не вправе обновлять клиентские системы без разрешения. Самая длительная DDoS-атака в 2024 году длилась 108 часов, сообщили в Роскомнадзоре.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Максим Многословный
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