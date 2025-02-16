Хакеры стали чаще использовать DDoS-атаки против россиян

Самая мощная атака достигла скорости 412 Гбит/с, а самая быстрая — 103 миллионов пакетов в секунду. Наиболее распространенными методами атак были TCP PSH/ACK Flood, TCP SYN Flood и UDP Flood, составившие 70% всех инцидентов. Эти атаки перегружают сети, наводняя их поддельными запросами на подключение и избыточным трафиком данных.

Несмотря на увеличение объема и интенсивности атак, их средняя продолжительность оставалась около семи минут. Однако в некоторых случаях атаки продолжались гораздо дольше. Самая продолжительная атака в декабре длилась 202 часа, а один клиент подвергался атаке в общей сложности 492 часа в течение полугода.

В целом Selectel заблокировала 112 000 атак в 2024 году, причем значительно возросло число повторных инцидентов.