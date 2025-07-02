Хакеры угрожают опубликовать личные письма команды Трампа

Опубликовано 02 июля 2025, 22:571 мин.
Хакеры угрожают опубликовать личные письма команды ТрампаИ других известных людей
Прошлым летом группа хакеров, предположительно связанная с Ираном, взломала почту команды Дональда Трампа и передала украденные документы сотрудникам Байдена и крупным СМИ. Тогда многие считали, что Иран пытался повлиять на выборы в США. Теперь эти же хакеры снова заявили о себе и угрожают опубликовать ещё 100 гигабайт украденных данных.
© Ferra.ru
Группа под названием «Robert» сообщила Reuters, что у неё есть внутренние письма помощников Трампа — включая его главу штаба Сьюзи Уайлс, советника Роджера Стоуна, адвоката Линдси Холлиган и даже бывшую актрису жанра 18+ Сторми Дэниэлс, которая утверждает, что у неё был роман с Трампом. Хакеры рассматривают возможность продажи этих писем, но не раскрывают подробностей.
Власти США отвергают заявления хакеров и называют их попыткой дискредитировать Трампа и его команду. Представители кибербезопасности обещают найти и наказать преступников.