Хакеры угрожают опубликовать личные письма команды Трампа

Группа под названием «Robert» сообщила Reuters, что у неё есть внутренние письма помощников Трампа — включая его главу штаба Сьюзи Уайлс, советника Роджера Стоуна, адвоката Линдси Холлиган и даже бывшую актрису жанра 18+ Сторми Дэниэлс, которая утверждает, что у неё был роман с Трампом. Хакеры рассматривают возможность продажи этих писем, но не раскрывают подробностей.

Власти США отвергают заявления хакеров и называют их попыткой дискредитировать Трампа и его команду. Представители кибербезопасности обещают найти и наказать преступников.