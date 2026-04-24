Хакеры украли личные данные граждан Франции из базы госоргана

Опубликовано 24 апреля 2026, 04:231 мин.
Хакеры украли личные данные граждан Франции из базы госорганаЧто выдаёт паспорта и удостоверения личности
Французское государственное агентство ANTS, которое отвечает за выдачу паспортов, удостоверений личности и виз, подтвердило утечку данных. О взломе СМИ писали 15 апреля.
По данным ANTS, злоумышленники могли похитить: полные имена, даты и места рождения, почтовые и электронные адреса, а также номера телефонов граждан. Сколько именно человек пострадало — неизвестно. Ведомство расследует инцидент.
СМИ отмечают, что ещё до официального заявления ANTS хакер выставил украденную базу на продажу на одном из форумов в «даркнете». Он утверждает, что в его распоряжении — 19 миллионов записей.
Официального списка пострадавших регионов или дат выдачи документов пока нет. Агентство обещает обновлять информацию по мере расследования.