Хакеры украли личные данные граждан Франции из базы госоргана

По данным ANTS, злоумышленники могли похитить: полные имена, даты и места рождения, почтовые и электронные адреса, а также номера телефонов граждан. Сколько именно человек пострадало — неизвестно. Ведомство расследует инцидент.

СМИ отмечают, что ещё до официального заявления ANTS хакер выставил украденную базу на продажу на одном из форумов в «даркнете». Он утверждает, что в его распоряжении — 19 миллионов записей.

Официального списка пострадавших регионов или дат выдачи документов пока нет. Агентство обещает обновлять информацию по мере расследования.