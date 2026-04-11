Приложения
Опубликовано 11 апреля 2026, 05:02
1 мин.

Хакеры украли почти миллион долларов у энергокомпании, подменив номер счёта

Для оплаты
Британская нефтегазовая Zephyr Energy сообщила, что злоумышленники похитили 700 000 фунтов стерлингов (почти миллион долларов). Деньги предназначались подрядчику, но попали на счёт, который контролировали хакеры.
© Ferra.ru

Компания заявила, что работает с банками и экспертами, чтобы «попытаться вернуть украденное». Сама атака не затронула основные операции. В Zephyr добавили, что до инцидента использовали стандартные меры защиты. Теперь же они внедрили «дополнительные уровни» безопасности.

Как именно произошла кража, в компании не уточнили. Однако обычно в таких случаях хакеры взламывают электронную почту или программы для бухгалтеров. После этого они меняют номера банковских счетов в платёжных документах, и деньги уходят мошенникам.