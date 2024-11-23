Хакеры украли у одной из крупнейших финансовых IT-компаний полтерабайта данных

Опубликовано 23 ноября 2024, 12:451 мин.
Хакеры украли у одной из крупнейших финансовых IT-компаний полтерабайта данныхFinastra расследует утечку данных
Финансовый технологический гигант Finastra расследует утечку данных со своей внутренней платформы передачи файлов. По имеющимся данным, киберпреступники унесли более 400 ГБ конфиденциальной информации. Взлом, обнаруженный 7 ноября 2024 года, был связан с хакером «abyss0», который пытался продать данные на BreachForums. Finastra обслуживает 45 из 50 крупнейших банков мира.
В сообщении для клиентов Finastra подчеркнула, что, хотя вредоносное ПО не было развернуто в её системах и доступ был получен только к определенным файлам, похищенные данные «могут повлиять на некоторых клиентов». Компания запустила альтернативную безопасную систему обмена файлами и выяснила, что первопричиной стали скомпрометированные учетные данные.
Хакер под ником «abyss0» первоначально выставил данные на продажу в октябре за 20 000 долларов, а затем снизил цену до 10 000 долларов. После обнаружения Finastra аккаунты хакера в Telegram и на BreachForums исчезли, что вызвало дополнительные вопросы.