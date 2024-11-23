Хакеры украли у одной из крупнейших финансовых IT-компаний полтерабайта данных

В сообщении для клиентов Finastra подчеркнула, что, хотя вредоносное ПО не было развернуто в её системах и доступ был получен только к определенным файлам, похищенные данные «могут повлиять на некоторых клиентов». Компания запустила альтернативную безопасную систему обмена файлами и выяснила, что первопричиной стали скомпрометированные учетные данные.

Хакер под ником «abyss0» первоначально выставил данные на продажу в октябре за 20 000 долларов, а затем снизил цену до 10 000 долларов. После обнаружения Finastra аккаунты хакера в Telegram и на BreachForums исчезли, что вызвало дополнительные вопросы.